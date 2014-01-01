Диаметр цилиндра [мм] 125,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 140,000 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 152,000 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 1,000

Запчасть гильза Мерседес OM401/402/403/404 d125.0 STD представлена по производителю GOETZE с артикулом 1445231000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1445231000, 20040340300, 462135, 5641, 89181110, 003WN14, 4030112510. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза Мерседес OM401/402/403/404 d125.0 STD на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.