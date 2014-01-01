Диаметр цилиндра [мм] 130,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 151,200 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 164,200 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 1,100

Если вы хотите купить гильза цилиндра мокрая Мерседес Актрос МП2/МП3 OM541 d130.0 STD Goetze, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю GOETZE с артикулом 14-451220-00. У данной детали есть аналоги с номерами: 005WN1000, 1445079000, 89846110, 8984611001. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE.