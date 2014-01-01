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Гильза цилиндра мокрая MB Actros MP2/MP3 OM541 d130.0 STD Goetze артикул 1445122000 GOETZE в Алматы

1445122000 GOETZE Гильза цилиндра мокрая MB Actros MP2/MP3 OM541 d130.0 STD Goetze
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 1445122000
Наименование Гильза цилиндра мокрая MB Actros MP2/MP3 OM541 d130.0 STD Goetze
Длина [мм] 258,000
Ширина [мм] 10,120
Диаметр цилиндра [мм] 130,00
Обработка хонингованный
Наружный диаметр [мм] 151,200
Цилиндр без кольца втулки
Ø фланца [мм] 164,200
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра
Высота пожарного мостка [мм] 1,100
Если вы хотите купить гильза цилиндра мокрая Мерседес Актрос МП2/МП3 OM541 d130.0 STD Goetze, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю GOETZE с артикулом 14-451220-00. У данной детали есть аналоги с номерами: 005WN1000, 1445079000, 89846110, 8984611001. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гильза цилиндра мокрая MB Actros MP2/MP3 OM541 d130.0 STD Goetze производителя GOETZE с артикулом 1445122000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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