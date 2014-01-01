Диаметр цилиндра [мм] 131,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 144,000 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 159,600 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 0,900

Запчасть Гильза Вольво D=131mm представлена по производителю GOETZE с артикулом 1445119000. У данной детали есть аналоги с номерами: ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти GOETZE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.