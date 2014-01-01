Диаметр цилиндра [мм] 126,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 139,500 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 150,000 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра

Запчасть гильза МАН D2676LF01 d126.0 STD (51.01201.0459) Goetze представлена по производителю GOETZE с артикулом 1445104000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1445104000, 1445104000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза МАН D2676LF01 d126.0 STD (51.01201.0459) Goetze на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.