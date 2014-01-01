Диаметр цилиндра [мм] 120,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 134,000 Поверхность нитрированный Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 144,800 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 1,000

Запчасть гильза Ивеко представлена по производителю GOETZE с артикулом 1445088000. У данной детали есть аналоги с номерами: 007WN45, 007WN4500, 20041484600, 2991788, 5444, 89417110, SJ351427. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гильза Ивеко, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.