Диаметр цилиндра [мм] 127,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 140,000 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 153,800 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 0,800

Запчасть гильза Saab/Скания DS11 d127.0 STD (№880840->) Goetze представлена по производителю GOETZE с артикулом 1445085000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1445085000, 363301, 20040711002, SJ351095V1, 1114035, 061WN09, 061WN0701. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза Saab/Скания DS11 d127.0 STD (№880840->) Goetze на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.