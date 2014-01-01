Диаметр цилиндра [мм] 130,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 151,200 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 164,100 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 1,100

Запчасть гильза Мерседес OM541 D=130.0 мм (Euro 4/5) 14-450790-00 GOETZE представлена по производителю GOETZE с артикулом 14-450790-00. У данной детали есть аналоги с номерами: 1445079000 Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза Мерседес OM541 D=130.0 мм (Euro 4/5) 14-450790-00 GOETZE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.