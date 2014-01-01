|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|1445079000
|Наименование
|Гильза Mercedes OM541 D=130.0 мм (Euro 4/5) 14-450790-00, GOETZE
|Длина [мм]
|258,000
|Ширина [мм]
|10,120
|Диаметр цилиндра [мм]
|130,00
|Обработка
|хонингованный
|Наружный диаметр [мм]
|151,200
|Цилиндр
|без кольца втулки
|Ø фланца [мм]
|164,100
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|влажная гильза цилиндра
|Высота пожарного мостка [мм]
|1,100
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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