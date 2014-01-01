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Гильза ДВС D120 D2066 1445063000, Goetze артикул 1445063000 GOETZE в Алматы

1445063000 GOETZE Гильза ДВС D120 D2066 1445063000, Goetze
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 1445063000
Наименование Гильза ДВС D120 D2066 1445063000, Goetze
Длина [мм] 260,000
Ширина [мм] 8,070
Диаметр цилиндра [мм] 120,00
Обработка хонингованный
Наружный диаметр [мм] 139,500
Цилиндр без кольца втулки
Ø фланца [мм] 150,000
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра
Запчасть гильза ДВС D120 D2066 1445063000 Goetze представлена по производителю GOETZE с артикулом 1445063000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1445063000, 1445063000, 89816110, 227WN67, 227WN6701, 51012010417, 9531470000. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза ДВС D120 D2066 1445063000 Goetze на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гильза ДВС D120 D2066 1445063000, Goetze производителя GOETZE с артикулом 1445063000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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