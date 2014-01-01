|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|1445063000
|Наименование
|Гильза ДВС D120 D2066 1445063000, Goetze
|Длина [мм]
|260,000
|Ширина [мм]
|8,070
|Диаметр цилиндра [мм]
|120,00
|Обработка
|хонингованный
|Наружный диаметр [мм]
|139,500
|Цилиндр
|без кольца втулки
|Ø фланца [мм]
|150,000
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|влажная гильза цилиндра
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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