Диаметр цилиндра [мм] 131,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 144,000 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 159,600 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 0,900

Запчасть гильза Вольво D12C d131.0 STD Goetze представлена по производителю GOETZE с артикулом 1445059000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1445059000, CL059, 1445059000, 210399, 621410, 89593110, 037WN48. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза Вольво D12C d131.0 STD Goetze на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.