Диаметр цилиндра [мм] 120,65 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 134,000 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 147,000 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 0,780

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