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Гильза цилиндра d128 R6 \MB Axor/O400/O500 дв.OM457 14-450380-00 артикул 1445038000 GOETZE в Алматы

1445038000 GOETZE Гильза цилиндра d128 R6 \MB Axor/O400/O500 дв.OM457 14-450380-00
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 1445038000
Наименование Гильза цилиндра d128 R6 \MB Axor/O400/O500 дв.OM457 14-450380-00
Длина [мм] 266,300
Ширина [мм] 10,120
Диаметр цилиндра [мм] 128,00
Обработка хонингованный
Наружный диаметр [мм] 144,500
Цилиндр без кольца втулки
Ø фланца [мм] 155,600
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра
Высота пожарного мостка [мм] 1,100
Запчасть гильза цилиндра d128 R6 Мерседес Аксор/O400/O500 дв.OM457 14-450380-00 представлена по производителю GOETZE с артикулом 14-450380-00. У данной детали есть аналоги с номерами: 1445038000, SJ351558. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза цилиндра d128 R6 Мерседес Аксор/O400/O500 дв.OM457 14-450380-00 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гильза цилиндра d128 R6 \MB Axor/O400/O500 дв.OM457 14-450380-00 производителя GOETZE с артикулом 1445038000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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