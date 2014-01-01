Диаметр цилиндра [мм] 128,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 144,500 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 155,600 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 1,100

Запчасть гильза цилиндра d128 R6 Мерседес Аксор/O400/O500 дв.OM457 14-450380-00 представлена по производителю GOETZE с артикулом 14-450380-00. У данной детали есть аналоги с номерами: 1445038000, SJ351558. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза цилиндра d128 R6 Мерседес Аксор/O400/O500 дв.OM457 14-450380-00 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.