Диаметр цилиндра [мм] 125,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 140,000 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 152,000 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 1,000

Запчасть Гильза МАН D=125 представлена по производителю GOETZE с артикулом 1445037000. У данной детали есть аналоги с номерами: 9531250000, 51012010296, 20040225665, 227WN32, 51012010218, 1445288000, 89056110. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти GOETZE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.