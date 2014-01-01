Диаметр цилиндра [мм] 130,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 150,000 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 164,100 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 1,100

Запчасть гильза ДВС OM501/502 Euro2/3; (x6/x8) представлена по производителю GOETZE с артикулом 1445025000. У данной детали есть аналоги с номерами: 003WN3100, 003WN3101, 003WN3701, 010110501002, 89594110, 9510950000, SJ351559. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гильза ДВС OM501/502 Euro2/3; (x6/x8), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.