Диаметр цилиндра [мм] 127,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 140,000 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 153,680 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 0,800

Запчасть гильза ДВС (*6) DSC 11.21/23/27/35/36/74/75/79; дополнительный нижний бурт представлена по производителю GOETZE с артикулом 1445011000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1445011000, 1305546, 9539150000, 061WN1900, 20040711018, 061WN1901, 89497110. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза ДВС (*6) DSC 11.21/23/27/35/36/74/75/79; дополнительный нижний бурт на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.