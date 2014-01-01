|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|1445011000
|Наименование
|Гильза ДВС (*6) DSC 11.21/23/27/35/36/74/75/79; дополнительный нижний бурт
|Длина [мм]
|291,000
|Ширина [мм]
|7,920
|Диаметр цилиндра [мм]
|127,00
|Обработка
|хонингованный
|Наружный диаметр [мм]
|140,000
|Цилиндр
|без кольца втулки
|Ø фланца [мм]
|153,680
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|влажная гильза цилиндра
|Высота пожарного мостка [мм]
|0,800
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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