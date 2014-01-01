Диаметр цилиндра [мм] 98,43 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 110,000 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 119,100 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 0,740

Если вы хотите купить гильза Вольво, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю GOETZE с артикулом 1440051000. У данной детали есть аналоги с номерами: 037WN07, 037WN0700, 037WN0701, 20040406000, 20040406010, 6051, SJ351219V1. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE.