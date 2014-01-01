Диаметр цилиндра [мм] 115,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 130,000 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 137,300 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 0,800

Запчасть гильза Скания DSC9 d115.0 STD Goetze представлена по производителю GOETZE с артикулом 1437499000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1437499000, 20040790010, 061WN0801, 89088110, 20040790000, 061WN0800. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза Скания DSC9 d115.0 STD Goetze на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.