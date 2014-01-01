|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|1437499000
|Наименование
|Гильза Scania DSC9 d115.0 STD Goetze
|Длина [мм]
|270,500
|Ширина [мм]
|8,200
|Диаметр цилиндра [мм]
|115,00
|Обработка
|хонингованный
|Наружный диаметр [мм]
|130,000
|Цилиндр
|без кольца втулки
|Ø фланца [мм]
|137,300
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|влажная гильза цилиндра
|Высота пожарного мостка [мм]
|0,800
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Гильза Scania DSC9 d115.0 STD Goetze производителя GOETZE с артикулом 1437499000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита