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Гильза цилиндра D115 \ IVECO Cursor 8 14-260070-00 GOETZE артикул 1426007000 GOETZE в Алматы

1426007000 GOETZE Гильза цилиндра D115 \ IVECO Cursor 8 14-260070-00 GOETZE
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 1426007000
Наименование Гильза цилиндра D115 \ IVECO Cursor 8 14-260070-00 GOETZE
Длина [мм] 211,100
Ширина [мм] 8,900
Диаметр цилиндра [мм] 115,00
Обработка хонингованный
Наружный диаметр [мм] 128,500
Цилиндр без кольца втулки
Ø фланца [мм] 136,500
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра
Высота пожарного мостка [мм] 1,200
Запчасть гильза цилиндра D115 Ивеко Курсор 8 14-260070-00 GOETZE представлена по производителю GOETZE с артикулом 14-260070-00. У данной детали есть аналоги с номерами: 1426007000, 500333120, 504095182, 504279937, SJ351531. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гильза цилиндра D115 Ивеко Курсор 8 14-260070-00 GOETZE, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гильза цилиндра D115 \ IVECO Cursor 8 14-260070-00 GOETZE производителя GOETZE с артикулом 1426007000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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