Диаметр цилиндра [мм] 115,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 128,500 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 136,500 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 1,200

Запчасть гильза цилиндра D115 Ивеко Курсор 8 14-260070-00 GOETZE представлена по производителю GOETZE с артикулом 14-260070-00. У данной детали есть аналоги с номерами: 1426007000, 500333120, 504095182, 504279937, SJ351531. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гильза цилиндра D115 Ивеко Курсор 8 14-260070-00 GOETZE, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.