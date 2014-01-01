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Гильза Скания 4 серия двигатель DC11 DSC12 DSC16 Евро 2 и 3 D=127 артикул 1411280000 GOETZE в Алматы

1411280000 GOETZE Гильза Скания 4 серия двигатель DC11 DSC12 DSC16 Евро 2 и 3 D=127
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 1411280000
Наименование Гильза Скания 4 серия двигатель DC11 DSC12 DSC16 Евро 2 и 3 D=127
Длина [мм] 271,120
Ширина [мм] 194,270
Диаметр цилиндра [мм] 127,00
Обработка хонингованный
Наружный диаметр [мм] 138,500
Цилиндр без кольца втулки
Ø фланца [мм] 150,000
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра
Высота пожарного мостка [мм] 0,850
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гильза Скания 4 серия двигатель DC11 DSC12 DSC16 Евро 2 и 3 D=127 производителя GOETZE с артикулом 1411280000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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