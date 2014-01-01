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Гильза Скания 4 серия двигатель DC11 DSC12 DSC16 Евро 2 и 3 D=127 артикул 1411280000 GOETZE в Алматы

Производитель / Поставщик GOETZE № Производителя 1411280000 Наименование Гильза Скания 4 серия двигатель DC11 DSC12 DSC16 Евро 2 и 3 D=127 Длина [мм] 271,120 Ширина [мм] 194,270 Диаметр цилиндра [мм] 127,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 138,500 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 150,000 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 влажная гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 0,850 показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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