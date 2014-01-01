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Гильза Opel X20DTL d84.0 STD Goetze артикул 1410280000 GOETZE в Алматы

1410280000 GOETZE Гильза Opel X20DTL d84.0 STD Goetze
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 1410280000
Наименование Гильза Opel X20DTL d84.0 STD Goetze
Длина [мм] 160,000
Ширина [мм] 4,500
Диаметр цилиндра [мм] 84,00
Обработка полу
Наружный диаметр [мм] 87,000
Цилиндр без кольца втулки
Ø фланца [мм] 90,000
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сухая гильза цилиндра
Если вы хотите купить гильза Opel X20DTL d84.0 STD Goetze, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю GOETZE с артикулом 1410280000. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гильза Opel X20DTL d84.0 STD Goetze производителя GOETZE с артикулом 1410280000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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