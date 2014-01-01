Диаметр цилиндра [мм] 84,00 Обработка полу Наружный диаметр [мм] 87,000 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 90,000 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сухая гильза цилиндра

Если вы хотите купить гильза Opel X20DTL d84.0 STD Goetze, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю GOETZE с артикулом 1410280000. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE.