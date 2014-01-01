|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|1404004000
|Наименование
|Гильза RVI D=135mm
|Длина [мм]
|288,250
|Ширина [мм]
|7,650
|Диаметр цилиндра [мм]
|135,00
|Обработка
|хонингованный
|Наружный диаметр [мм]
|143,030
|Цилиндр
|без кольца втулки
|Ø фланца [мм]
|149,000
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|Сухая гильза цилиндра
|Высота пожарного мостка [мм]
|1,050
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Гильза RVI D=135mm производителя GOETZE с артикулом 1404004000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита