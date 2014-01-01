Диаметр цилиндра [мм] 135,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 143,030 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 149,000 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сухая гильза цилиндра Высота пожарного мостка [мм] 1,050

Запчасть Гильза Рено D=135mm представлена по производителю GOETZE с артикулом 1404004000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1404004000, 621406, 89451110, 5000678033, 209WT1800, 209WT1801, 20042263504. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти GOETZE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.