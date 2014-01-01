|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|1402768000
|Наименование
|Гильза MAN D0824/26/34/36 d108
|Длина [мм]
|217,000
|Ширина [мм]
|4,000
|Диаметр цилиндра [мм]
|108,00
|Обработка
|хонингованный
|Наружный диаметр [мм]
|111,500
|Цилиндр
|без кольца втулки
|Ø фланца [мм]
|115,850
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|Сухая гильза цилиндра
Гильза МАН D0824/26/34/36 d108.0 D111.49 (51.01201.0386 51.01201.0378)
Представлена по производителю GOETZE с артикулом 1402768000
У данной детали есть аналоги с номерами: 1402768000, 1402768000, 89339110, 9531370000, 5592, 310153, 51012010378
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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