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Гильза MAN D0824/26/34/36 d108 артикул 1402768000 GOETZE в Алматы

1402768000 GOETZE Гильза MAN D0824/26/34/36 d108
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 1402768000
Наименование Гильза MAN D0824/26/34/36 d108
Длина [мм] 217,000
Ширина [мм] 4,000
Диаметр цилиндра [мм] 108,00
Обработка хонингованный
Наружный диаметр [мм] 111,500
Цилиндр без кольца втулки
Ø фланца [мм] 115,850
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сухая гильза цилиндра

Гильза МАН D0824/26/34/36 d108.0 D111.49 (51.01201.0386 51.01201.0378)

Представлена по производителю GOETZE с артикулом 1402768000

У данной детали есть аналоги с номерами: 1402768000, 1402768000, 89339110, 9531370000, 5592, 310153, 51012010378

Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гильза MAN D0824/26/34/36 d108 производителя GOETZE с артикулом 1402768000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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