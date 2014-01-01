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Гильза сухая MB OM355 d128.0 (355 011 0810) Goetze артикул 1402589000 GOETZE в Алматы

1402589000 GOETZE Гильза сухая MB OM355 d128.0 (355 011 0810) Goetze
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 1402589000
Наименование Гильза сухая MB OM355 d128.0 (355 011 0810) Goetze
Длина [мм] 287,500
Ширина [мм] 5,500
Диаметр цилиндра [мм] 128,00
Обработка полу
Наружный диаметр [мм] 133,565
Цилиндр без кольца втулки
Ø фланца [мм] 137,500
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сухая гильза цилиндра
Запчасть гильза сухая Мерседес OM355 d128.0 (355 011 0810) Goetze представлена по производителю GOETZE с артикулом 1402589000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1402589000 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза сухая Мерседес OM355 d128.0 (355 011 0810) Goetze на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гильза сухая MB OM355 d128.0 (355 011 0810) Goetze производителя GOETZE с артикулом 1402589000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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