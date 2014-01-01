Диаметр цилиндра [мм] 128,00 Обработка полу Наружный диаметр [мм] 133,565 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 137,500 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сухая гильза цилиндра

Запчасть гильза сухая Мерседес OM355 d128.0 (355 011 0810) Goetze представлена по производителю GOETZE с артикулом 1402589000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1402589000 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза сухая Мерседес OM355 d128.0 (355 011 0810) Goetze на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.