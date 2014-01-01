Диаметр цилиндра [мм] 97,00 Обработка полу Наружный диаметр [мм] 101,000 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 104,000 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сухая гильза цилиндра

Запчасть гильза Мерседес двигатель OM314-366 R1 D=97 мм представлена по производителю GOETZE с артикулом 1402580100. У данной детали есть аналоги с номерами: 004WV08, 20040335201, 5635, 89178190. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гильза Мерседес двигатель OM314-366 R1 D=97 мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя GOETZE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.