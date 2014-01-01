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Гильза Мерседес двигатель OM314-366 R1 D=97 мм артикул 1402580100 GOETZE в Алматы

1402580100 GOETZE Гильза Мерседес двигатель OM314-366 R1 D=97 мм
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 1402580100
Наименование Гильза Мерседес двигатель OM314-366 R1 D=97 мм
Длина [мм] 222,000
Ширина [мм] 5,200
Диаметр цилиндра [мм] 97,00
Обработка полу
Наружный диаметр [мм] 101,000
Цилиндр без кольца втулки
Ø фланца [мм] 104,000
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сухая гильза цилиндра
Запчасть гильза Мерседес двигатель OM314-366 R1 D=97 мм представлена по производителю GOETZE с артикулом 1402580100. У данной детали есть аналоги с номерами: 004WV08, 20040335201, 5635, 89178190. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гильза Мерседес двигатель OM314-366 R1 D=97 мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя GOETZE. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гильза Мерседес двигатель OM314-366 R1 D=97 мм производителя GOETZE с артикулом 1402580100 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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