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Гильза БЦ d118 A=123,5 C=133,6 L=262 H=10.05 DH/DHB/DHR/DHS/DHT/DHTD/DHU/DU/H825/PE183/212/235/PF183 артикул 1402407000 GOETZE в Алматы

1402407000 GOETZE Гильза БЦ d118 A=123,5 C=133,6 L=262 H=10.05 DH/DHB/DHR/DHS/DHT/DHTD/DHU/DU/H825/PE183/212/235/PF183
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 1402407000
Наименование Гильза БЦ d118 A=123,5 C=133,6 L=262 H=10.05 DH/DHB/DHR/DHS/DHT/DHTD/DHU/DU/H825/PE183/212/235/PF183
Длина [мм] 262,000
Ширина [мм] 10,050
Диаметр цилиндра [мм] 118,00
Обработка хонингованный
Наружный диаметр [мм] 123,500
Цилиндр без кольца втулки
Ø фланца [мм] 133,600
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сухая гильза цилиндра
Запчасть гильза БЦ d118 A=123 5 C=133 6 L=262 H=10.05 DH DHB DHR DHS DHT/DHTD DHU DU/H825 PE183 212 235 PF183 представлена по производителю GOETZE с артикулом 1402407000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1402407000, SJ351103, 20040982500, 0159288, 0396855, 88624110, 213WT02. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза БЦ d118 A=123 5 C=133 6 L=262 H=10.05 DH DHB DHR DHS DHT/DHTD DHU DU/H825 PE183 212 235 PF183 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гильза БЦ d118 A=123,5 C=133,6 L=262 H=10.05 DH/DHB/DHR/DHS/DHT/DHTD/DHU/DU/H825/PE183/212/235/PF183 производителя GOETZE с артикулом 1402407000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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