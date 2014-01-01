Диаметр цилиндра [мм] 118,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 123,500 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 133,600 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сухая гильза цилиндра

Запчасть гильза БЦ d118 A=123 5 C=133 6 L=262 H=10.05 DH DHB DHR DHS DHT/DHTD DHU DU/H825 PE183 212 235 PF183 представлена по производителю GOETZE с артикулом 1402407000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1402407000, SJ351103, 20040982500, 0159288, 0396855, 88624110, 213WT02. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза БЦ d118 A=123 5 C=133 6 L=262 H=10.05 DH DHB DHR DHS DHT/DHTD DHU DU/H825 PE183 212 235 PF183 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.