|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|1402407000
|Наименование
|Гильза БЦ d118 A=123,5 C=133,6 L=262 H=10.05 DH/DHB/DHR/DHS/DHT/DHTD/DHU/DU/H825/PE183/212/235/PF183
|Длина [мм]
|262,000
|Ширина [мм]
|10,050
|Диаметр цилиндра [мм]
|118,00
|Обработка
|хонингованный
|Наружный диаметр [мм]
|123,500
|Цилиндр
|без кольца втулки
|Ø фланца [мм]
|133,600
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|Сухая гильза цилиндра
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Гильза БЦ d118 A=123,5 C=133,6 L=262 H=10.05 DH/DHB/DHR/DHS/DHT/DHTD/DHU/DU/H825/PE183/212/235/PF183 производителя GOETZE с артикулом 1402407000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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