Диаметр цилиндра [мм] 137,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 143,000 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 147,000 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сухая гильза цилиндра

Запчасть гильза Ивеко 8210/8212/8217 d137.0 STD (14-021560-00) Goetze представлена по производителю GOETZE с артикулом 1402156010. У данной детали есть аналоги с номерами: 1402156010, 007WT2400, 952068, 9520680000, 5418, 007WT240051, 1402156000. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза Ивеко 8210/8212/8217 d137.0 STD (14-021560-00) Goetze на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.