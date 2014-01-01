|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|1402156010
|Наименование
|Гильза Iveco 8210/8212/8217 d137.0 STD (14-021560-00) Goetze
|Длина [мм]
|282,000
|Ширина [мм]
|6,060
|Диаметр цилиндра [мм]
|137,00
|Обработка
|хонингованный
|Наружный диаметр [мм]
|143,000
|Цилиндр
|без кольца втулки
|Ø фланца [мм]
|147,000
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|Сухая гильза цилиндра
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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