|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|1402149100
|Наименование
|Гильза IVECO
|Длина [мм]
|198,000
|Ширина [мм]
|5,000
|Диаметр цилиндра [мм]
|104,00
|Обработка
|полу
|Наружный диаметр [мм]
|107,010
|Цилиндр
|без кольца втулки
|Ø фланца [мм]
|109,870
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|Сухая гильза цилиндра
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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