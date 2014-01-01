Диаметр цилиндра [мм] 130,00 Обработка хонингованный Наружный диаметр [мм] 136,020 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 143,600 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сухая гильза цилиндра

Запчасть гильза Даф DKX/DKXE/DKZ d130.00 STD Goetze представлена по производителю GOETZE с артикулом 1402141000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1402141000, 1402141000, SJ351351, 5382, 0394080, 1699329, 396080. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза Даф DKX/DKXE/DKZ d130.00 STD Goetze на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.