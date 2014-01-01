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Гильза IVECO D=94,4mm артикул 1402132100 GOETZE в Алматы

1402132100 GOETZE Гильза IVECO D=94,4mm
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 1402132100
Наименование Гильза IVECO D=94,4mm
Длина [мм] 167,000
Ширина [мм] 5,000
Диаметр цилиндра [мм] 94,40
Обработка полу
Наружный диаметр [мм] 97,540
Цилиндр без кольца втулки
Ø фланца [мм] 100,900
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сухая гильза цилиндра
Запчасть Гильза Ивеко D=94 4mm представлена по производителю GOETZE с артикулом 1402132100. У данной детали есть аналоги с номерами: ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти GOETZE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гильза IVECO D=94,4mm производителя GOETZE с артикулом 1402132100 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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