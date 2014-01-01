Диаметр цилиндра [мм] 94,40 Обработка полу Наружный диаметр [мм] 97,540 Цилиндр без кольца втулки Ø фланца [мм] 100,900 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сухая гильза цилиндра

Запчасть Гильза Ивеко D=94 4mm представлена по производителю GOETZE с артикулом 1402132100. У данной детали есть аналоги с номерами: ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти GOETZE для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.