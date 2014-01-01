Обработка полу Наружный диаметр [мм] 100,400 Цилиндр без кольца втулки Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 Сухая гильза цилиндра

Запчасть гильза ДВС OM364/366 представлена по производителю GOETZE с артикулом 1401226000. У данной детали есть аналоги с номерами: 1401226000, 1401226000, 004WV10. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гильза ДВС OM364/366 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.