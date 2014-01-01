|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|1401088000
|Наименование
|Гильза без бурта Ford d81.0 STD A=84.21 L=150.37 Goetze (=SU4017)
|Длина [мм]
|150,370
|Диаметр цилиндра [мм]
|80,98
|Обработка
|полу
|Наружный диаметр [мм]
|84,210
|Цилиндр
|без кольца втулки
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|Сухая гильза цилиндра
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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