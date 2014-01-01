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Кольца поршневые 08-784100-00, Goetze артикул 0878410000 GOETZE в Алматы

0878410000 GOETZE Кольца поршневые 08-784100-00, Goetze
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 0878410000
Наименование Кольца поршневые 08-784100-00, Goetze
Диаметр цилиндра [мм] 68,70
номер компонента 1.5mm 001IF MO P IKA, 1.75mm 026 P GOE13, 3.0mm 712 CR ST
Стандартный размер [стд.]
Запчасть кольца поршневые 08-784100-00 Goetze представлена по производителю GOETZE с артикулом 08-784100-00. У данной детали есть аналоги с номерами: 0878410000 Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольца поршневые 08-784100-00 Goetze на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольца поршневые 08-784100-00, Goetze производителя GOETZE с артикулом 0878410000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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