|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|0878410000
|Наименование
|Кольца поршневые 08-784100-00, Goetze
|Диаметр цилиндра [мм]
|68,70
|номер компонента
|1.5mm 001IF MO P IKA, 1.75mm 026 P GOE13, 3.0mm 712 CR ST
|Стандартный размер [стд.]
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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