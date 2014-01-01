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Кольца поршневые Iveco на 1 цил артикул 0878300000 GOETZE в Алматы

0878300000 GOETZE Кольца поршневые Iveco на 1 цил
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 0878300000
Наименование Кольца поршневые Iveco на 1 цил
Диаметр цилиндра [мм] 137,00
номер компонента 3.0mm 005 CR P IKA, 4.0mm 008 CR P KV1, 5.5mm 231 CR P GOE13
Стандартный размер [стд.]
Запчасть кольца поршневые Ивеко на 1 цил представлена по производителю GOETZE с артикулом 08-783000-00. У данной детали есть аналоги с номерами: 0878300000, R47220, R48560STD, 1907470, 1908628, 00843N0, 9203300. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольца поршневые Ивеко на 1 цил на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольца поршневые Iveco на 1 цил производителя GOETZE с артикулом 0878300000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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