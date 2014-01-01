|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|0878300000
|Наименование
|Кольца поршневые Iveco на 1 цил
|Диаметр цилиндра [мм]
|137,00
|номер компонента
|3.0mm 005 CR P IKA, 4.0mm 008 CR P KV1, 5.5mm 231 CR P GOE13
|Стандартный размер [стд.]
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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