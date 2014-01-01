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Комплект поршневых колец артикул 0852160000 GOETZE в Алматы

0852160000 GOETZE Комплект поршневых колец
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 0852160000
Наименование Комплект поршневых колец
Диаметр цилиндра [мм] 80,00
номер компонента 1.2mm 001 CR GOE13, 1.5mm 026 GOE13, 2.5mm 712 CR ST
Стандартный размер [стд.]

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект поршневых колец производителя GOETZE с артикулом 0852160000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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