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Комплект поршневых колец артикул 0843990000 GOETZE в Алматы

0843990000 GOETZE Комплект поршневых колец
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 0843990000
Наименование Комплект поршневых колец
Диаметр цилиндра [мм] 86,00
номер компонента 1.2mm 001 NT ST, 1.2mm 026 P GOE13, 2.0mm 712 NT ST
Стандартный размер [стд.]

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект поршневых колец производителя GOETZE с артикулом 0843990000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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