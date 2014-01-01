|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|0843240000
|Наименование
|Комплект поршневых колец
|Диаметр цилиндра [мм]
|81,00
|номер компонента
|2.0mm 001IF CK P KV1, 2.0mm 005IFU P GOE13, 2.0mm 231 P F14
|Стандартный размер [стд.]
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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