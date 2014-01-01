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Комплект поршневых колец артикул 0843110000 GOETZE в Алматы

0843110000 GOETZE Комплект поршневых колец
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 0843110000
Наименование Комплект поршневых колец
Диаметр цилиндра [мм] 115,00
номер компонента 1.5mm 026IFU NT F14, 2.0mm 008 CK P KV1, 4.0mm 231 CR GOE13
Стандартный размер [стд.]
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект поршневых колец производителя GOETZE с артикулом 0843110000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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