|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|0843110000
|Наименование
|Комплект поршневых колец
|Диаметр цилиндра [мм]
|115,00
|номер компонента
|1.5mm 026IFU NT F14, 2.0mm 008 CK P KV1, 4.0mm 231 CR GOE13
|Стандартный размер [стд.]
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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