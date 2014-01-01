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Кольца поршневые Iveco F2CE 0681A d117.0 STD 3.0-2.5-4.0 на 1 цил 08-428800-00 артикул 0842880000 GOETZE в Алматы

0842880000 GOETZE Кольца поршневые Iveco F2CE 0681A d117.0 STD 3.0-2.5-4.0 на 1 цил 08-428800-00
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 0842880000
Наименование Кольца поршневые Iveco F2CE 0681A d117.0 STD 3.0-2.5-4.0 на 1 цил 08-428800-00
Диаметр цилиндра [мм] 117,00
номер компонента 2.5mm 026IF NT F14, 3.0mm 008 GDC P KV4, 4.0mm 231 CR P GOE13
Стандартный размер [стд.]
Если вы хотите купить кольца поршневые Ивеко F2CE 0681A d117.0 STD 3.0-2.5-4.0 на 1 цил 08-428800-00, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю GOETZE с артикулом 08-428800-00. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя GOETZE.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольца поршневые Iveco F2CE 0681A d117.0 STD 3.0-2.5-4.0 на 1 цил 08-428800-00 производителя GOETZE с артикулом 0842880000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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