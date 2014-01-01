|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|0842880000
|Наименование
|Кольца поршневые Iveco F2CE 0681A d117.0 STD 3.0-2.5-4.0 на 1 цил 08-428800-00
|Диаметр цилиндра [мм]
|117,00
|номер компонента
|2.5mm 026IF NT F14, 3.0mm 008 GDC P KV4, 4.0mm 231 CR P GOE13
|Стандартный размер [стд.]
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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