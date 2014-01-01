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Комплект поршневых колец артикул 0833650000 GOETZE в Алматы

0833650000 GOETZE Комплект поршневых колец
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 0833650000
Наименование Комплект поршневых колец
Диаметр цилиндра [мм] 80,00
номер компонента 2.0mm 001 MO P KV1, 2.0mm 005IFU P IKA, 3.0mm 231 CR P GOE13
Стандартный размер [стд.]

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект поршневых колец производителя GOETZE с артикулом 0833650000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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