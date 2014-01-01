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Кольца поршневые d108 3x2.5x4 /1x1 \MAN D0826 LF/TF 08-285900-00 GOETZE артикул 0828590000 GOETZE в Алматы

0828590000 GOETZE Кольца поршневые d108 3x2.5x4 /1x1 \MAN D0826 LF/TF 08-285900-00 GOETZE
Производитель / Поставщик GOETZE
№ Производителя 0828590000
Наименование Кольца поршневые d108 3x2.5x4 /1x1 \MAN D0826 LF/TF 08-285900-00 GOETZE
Диаметр цилиндра [мм] 108,00
номер компонента 2.5mm 005 P GOE13, 3.0mm 008 CR P IKA, 4.0mm 231 CR P GOE13
Стандартный размер [стд.]
Запчасть кольца поршневые d108 3x2.5x4 1x1 МАН D0826 LF/TF 08-285900-00 GOETZE представлена по производителю GOETZE с артикулом 08-285900-00. У данной детали есть аналоги с номерами: 0828590000, 0828590000, 786581, R45130, 800014610000, 22733N0, 51025037003. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольца поршневые d108 3x2.5x4 1x1 МАН D0826 LF/TF 08-285900-00 GOETZE на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя GOETZE. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольца поршневые d108 3x2.5x4 /1x1 \MAN D0826 LF/TF 08-285900-00 GOETZE производителя GOETZE с артикулом 0828590000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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