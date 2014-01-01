|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|0828590000
|Наименование
|Кольца поршневые d108 3x2.5x4 /1x1 \MAN D0826 LF/TF 08-285900-00 GOETZE
|Диаметр цилиндра [мм]
|108,00
|номер компонента
|2.5mm 005 P GOE13, 3.0mm 008 CR P IKA, 4.0mm 231 CR P GOE13
|Стандартный размер [стд.]
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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