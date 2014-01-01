|Производитель / Поставщик
|GOETZE
|№ Производителя
|0813290000
|Наименование
|Комплект поршневых колец
|Диаметр цилиндра [мм]
|89,00
|номер компонента
|1.75mm 001IF CRP KV1, 2.0mm 026 P GOE13, 4.0mm 231 CR P GOE13
|Стандартный размер [стд.]
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Комплект поршневых колец производителя GOETZE с артикулом 0813290000 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита