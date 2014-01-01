Производитель / Поставщик GEPARTS № Производителя 100369 Наименование Датчик прямой задний левый ABS L=4385mm (Wabco:441 032 968 0) VOLVO FH/FM.BUS

Запчасть датчик прямой задний левый АБС L=4385mm (Wabco:441 032 968 0) Вольво FH/FM.BUS представлена по производителю GEPARTS с артикулом 10.0369. У данной детали есть аналоги с номерами: 100369, 100369, 20528661, 21247154, 225333, 4410323870, 4410329570. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик прямой задний левый АБС L=4385mm (Wabco:441 032 968 0) Вольво FH/FM.BUS на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GEPARTS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.