Производитель / Поставщик GEPARTS № Производителя 100343 Наименование Датчик давления масла 4 контакта / FH12 d12C

Запчасть датчик давления масла 4 контакта ФШ 12 d12C представлена по производителю GEPARTS с артикулом 10.0343. У данной детали есть аналоги с номерами: 100343, 1077574, 0651219, 096232, 227114, 23300098, 7401077574. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления масла 4 контакта ФШ 12 d12C на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GEPARTS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.