Производитель / Поставщик GEPARTS № Производителя 100342 Наименование Датчик давления масла 4 контакта / FH12 d12C

Запчасть датчик давления масла 4 контакта ФШ 12 d12C представлена по производителю GEPARTS с артикулом 10.0342. У данной детали есть аналоги с номерами: 100342, 3962893, 210176, 210176OE, A168, PM3962893, 3962893Z. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления масла 4 контакта ФШ 12 d12C на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GEPARTS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.