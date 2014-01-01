Производитель / Поставщик GEPARTS № Производителя 100341 Наименование Датчик давления и температуры надува турбины Volvo

Запчасть датчик давления и температуры надува турбины Вольво представлена по производителю GEPARTS с артикулом 10.0341. У данной детали есть аналоги с номерами: 100341, 20524936, 0281002743, 227143. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления и температуры надува турбины Вольво на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя GEPARTS. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.