|Производитель / Поставщик
|GATES
|№ Производителя
|2PJ860
|Наименование
|2PJ860_ремень поликлиновой!\ VW Caddy/Golf/Polo/Passat/Vento 1.4-2.8/1.6TD/1.9D/TD 91-01
|Материал
|Полиэстер, EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
|Цвет
|черный
|Количество ребер
|2
|Ширина [мм]
|4,7
|Длина [мм]
|860
|Учитывать технические данные
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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