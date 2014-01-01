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2PJ836_ремень поликлиновой!\ Audi 80 1.3-2.0 81-95/100 1.8 84-90 артикул 2PJ836 GATES в Алматы

2PJ836_ремень поликлиновой!\ Audi 80 1.3-2.0 81-95/100 1.8 84-90
Производитель / Поставщик GATES
№ Производителя 2PJ836
Наименование 2PJ836_ремень поликлиновой!\ Audi 80 1.3-2.0 81-95/100 1.8 84-90
Материал Полиэстер, EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Цвет черный
Количество ребер 2
Ширина [мм] 4,7
Длина [мм] 836
Учитывать технические данные

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 2PJ836_ремень поликлиновой!\ Audi 80 1.3-2.0 81-95/100 1.8 84-90 GATES с артикулом 2PJ836 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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