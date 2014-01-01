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2PJ800_ремень поликлиновой!\ VW Golf/Passat/Polo, Seat Toledo 1.6-2.8 88> артикул 2PJ800 GATES в Алматы

2PJ800_ремень поликлиновой!\ VW Golf/Passat/Polo, Seat Toledo 1.6-2.8 88>
Производитель / Поставщик GATES
№ Производителя 2PJ800
Наименование 2PJ800_ремень поликлиновой!\ VW Golf/Passat/Polo, Seat Toledo 1.6-2.8 88>
Материал Полиэстер, EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Цвет черный
Количество ребер 2
Ширина [мм] 4,7
Длина [мм] 800
Учитывать технические данные

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 2PJ800_ремень поликлиновой!\ VW Golf/Passat/Polo, Seat Toledo 1.6-2.8 88> GATES с артикулом 2PJ800 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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