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Шланг радиатора артикул 22251 GATES в Алматы

22251 GATES Шланг радиатора
Производитель / Поставщик GATES
№ Производителя 22251
Наименование Шланг радиатора
Материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Цвет черный
Длина шланга [мм] 380
Внутренний диаметр 1(мм) 30
Внутренний диаметр 2 (мм) 34
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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шланг радиатора GATES с артикулом 22251 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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