|Производитель / Поставщик
|GATES
|№ Производителя
|22251
|Наименование
|Шланг радиатора
|Материал
|EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
|Цвет
|черный
|Длина шланга [мм]
|380
|Внутренний диаметр 1(мм)
|30
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|34
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Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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