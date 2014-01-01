Производитель / Поставщик GARRETT № Производителя 282004B160 Наименование Турбокомпрессор Porter H100 D4BF 2.5TD 282004B160, Garrett

Запчасть турбина Porter H100 D4BF 2.5TD 282004B160 Garrett представлена по производителю GARRETT с артикулом 282004B160. У данной детали есть аналоги с номерами: 282004B160, 282004B160. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия турбина Porter H100 D4BF 2.5TD 282004B160 Garrett на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя GARRETT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.