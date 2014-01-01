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Турбокомпрессор Porter H100 D4BF 2.5TD 282004B160, Garrett артикул 282004B160 GARRETT в Алматы

Турбокомпрессор Porter H100 D4BF 2.5TD 282004B160, Garrett
Производитель / Поставщик GARRETT
№ Производителя 282004B160
Наименование Турбокомпрессор Porter H100 D4BF 2.5TD 282004B160, Garrett
Запчасть турбина Porter H100 D4BF 2.5TD 282004B160 Garrett представлена по производителю GARRETT с артикулом 282004B160. У данной детали есть аналоги с номерами: 282004B160, 282004B160. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия турбина Porter H100 D4BF 2.5TD 282004B160 Garrett на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя GARRETT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Турбокомпрессор Porter H100 D4BF 2.5TD 282004B160, Garrett GARRETT с артикулом 282004B160 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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