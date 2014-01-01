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Цилиндр ПГУ Вольво FM9 FM12 FH12 FH16 артикул 3300925 FTE AUTOMOTIVE в Алматы

3300925 FTE AUTOMOTIVE Цилиндр ПГУ Вольво FM9 FM12 FH12 FH16
Производитель / Поставщик FTE AUTOMOTIVE
№ Производителя 3300925
Наименование Цилиндр ПГУ Вольво FM9 FM12 FH12 FH16
Ø отверстия 1 [мм] 25,4
Ø отверстия 2 [мм] 100
Вид эксплуатации пневмогидравлический
Присоединительная винтовая резьба M16x1,5 / M12x1,5
Диаметр поршневого штока [мм] 16
Длина шатуна [мм] 58
для номера производителя KV25013A1
Вес [кг] 3,37
Если вы хотите купить цилиндр ПГУ Вольво ФМ 9 ФМ 12 ФШ 12 ФШ 16, просто позвоните нам! Применяется на Volvo, ФШ12, ФШ16, ФМ12, ФМ9. Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FTE. У данной детали есть аналоги с номерами: 05469784, 05629276, 096107, 101080, 1672129, 20524584, 230012. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя FTE.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Цилиндр ПГУ Вольво FM9 FM12 FH12 FH16 FTE AUTOMOTIVE с артикулом 3300925 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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